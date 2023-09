L’auto del sindaco a fuoco nella notte, Lenola sotto shock

Martedì la cittadina di Lenola si è svegliata in un incubo, scoprendo come in una delle notti precedenti ad essere andata distrutta è sia tata un’automobile in zona Valle Bernardo.

Non un mezzo qualunque quello che è stato divorato dalle fiamme, bensì una Citroen C3 di proprietà del sindaco Fernando Magnafico.





Immediate sono partite le indagini curate dai Carabinieri del posto che indagano a tutto campo per cercare di scoprire cosa sia accaduto.

La pista più accreditata rimane quella dolosa. Ad essere passate al setaccio le videocamere di sorveglianza della zona sia pubbliche che private per capire se queste possano avere ripreso qualcosa o qualcuno avvicinarsi all’auto in sosta nei minuti o le ore precedenti all’incendio.