Ancora Dengue, altri due casi in provincia: ad Aprilia

Il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente finalizzata ad avviare l’attività di disinfestazione contro le zanzare nelle località Selciatella e Consorzio Tre Colli, dopo che le autorità preposte hanno riscontrato due casi di dengue sul territorio.

Si sono svolti questa notte interventi di disinfestazione dopo che ieri mattina l’Asl di Latina ha comunicato la presenza di due casi di Arbovirosi Dengue a carico di due pazienti residenti nelle località indicate. Le due persone contagiate tornavano entrambe da viaggi all’estero. Il Comune di Aprilia si è immediatamente attivato per avviare tutte le attività di prevenzione a tutela della salute pubblica e per ridurre il remoto rischio di diffusione del virus trasmesso dalla puntura di zanzara, ha previsto un intervento massivo di disinfestazione nelle aree pubbliche e private, nel raggio di almeno 200 metri dall’abitazione dei due pazienti colpiti, così come da raccomandazioni contenute Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025.





Non sono i primi casi in provincia, anche se al momento non si parla di allarme, anche perché i casi, secondo quanto dato riscontro dall’Asl pontina, sarebbero tutti di importazione.