Lavori Acqualatina, giovedì a Fondi interruzione del flusso e scuole chiuse

Acqualatina ha annunciato un’interruzione del flusso idrico tra Fondi, Lenola e Vallecorsa, programmata in data giovedì 21 settembre dalle 8:30 alle 16:30, al fine di consentire i lavori di collegamento della nuova condotta idrica in via Feudo, nel tratto Pedemontano. A seguito della comunicazione del gestore del servizio idrico, martedì mattina il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha firmato un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado (visibile integralmente QUI).

Di seguito, le zone interessate dall’interruzione del servizio idrico:





Fondi: Via Fianca, Via Ponte Perito, Via Ponte Tavolato, Via Gegni e traverse collegate, Via Vetrine, Via Valle Rocco, Via San Sossio, Via Querce e traverse collegate, Via Ripa e traverse collegate, Via Purpurale, Via Tarantone, Via Feudo (abbassamento pressione e mancanza acqua piani alti), Via Arnale Rosso e traverse collegate (abbassamento pressione e mancanza acqua piani alti), centro storico (abbassamento pressione e mancanza acqua piani alti), Via Mola Della Corte, Via Provinciale Per Lenola, Via S. OIiva, Via San Magno, Via Ponte Gagliardo e traverse collegate, Via Torricella, Via Colle Troiano, Via Valle Vigna, Via Provinciale San Magno, Via San Magno, Via Vardito, Via Madonna Della Rocca, Via Rene e traverse collegate

Lenola: mancanza acqua o abbassamento di pressione sull’intero comune

Vallecorsa: mancanza acqua o abbassamento di pressione sull’intero comune

Acqualatina informa la cittadinanza che sarà disponibile il servizio sostitutivo con autobotte ubicato nelle seguenti strade:

Fondi: Via Arnale Rosso presso parcheggio stadio; Via Filippo Turati incrocio Via Degli Ausoni presso parcheggio pubblico; Piazza Giacomo Matteotti presso Castello Caetani; Via Ponte Gagliardo presso Chiesa S. Maria Degli Angeli di fronte scuola dell’infanzia

Lenola: Piazza Lago; Piazza Don Bosco parcheggio sotto statua Padre Pio

Vallecorsa: Largo Piave (Via Roma) presso Caserma dei Carabinieri; Via Beata Maria De Mattias presso Municipio

“Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti”, assicura il gestore. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.