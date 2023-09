Scegliere l’intimo, perché è meglio prediligere capi in cotone

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, la scelta dell’intimo è davvero molto importante. È chiaro che la biancheria intima rimane sotto tutti i vestiti e nessuno la può vedere, ma fa la differenza a livello di comfort e di praticità per poter organizzare un intero outfit. Per questo motivo, comodità e sensualità spesso e volentieri fanno la differenza.

Capita di aprire il cassetto dove si ripone la propria biancheria intima ed è facile notare la presenza dei più disparati modelli di slip, ma a volte si tende a dare meno importanza al materiale della biancheria intima di quanto si dovrebbe. Gli esperti suggeriscono spesso e volentieri di optare per l’acquisto di biancheria intima in cotone, visto che l’uso di un materiale del genere porta in dote un gran numero di benefici.





Tra i brand che si sono contraddistinti da questo punto di vista c’è sicuramente Sloggi, spesso e volentieri associata a quella che viene ribattezzata “rivoluzione del cotone”. La Sloggi ha dimostrato di voler cambiare notevolmente rispetto al passato, puntando tanto sul cotone, in maniera tale da creare delle mutandine non solo belle dal punto di vista estetico, ma anche molto pratiche e in grado di resistere anche ai lavaggi ad alte temperature, grazie alla presenza di una ridotta percentuale di elastane, mixato con il cotone: qui puoi trovare i prodotti Sloggi a dei prezzi davvero interessanti.

La scelta del cotone e i benefici per la salute

La decisione di acquistare solo biancheria intima realizzata con dei materiali di qualità fa la differenza anche dal punto di vista del benessere e della salute di una persona. Si tratta di una regola che vale per tutti, dal momento che indossare dei capi realizzati con materiali di qualità vuol dire anche ridurre il pericolo legato alle infezioni.

Nel caso in cui, invece, si tendesse a scegliere spesso della biancheria intima di bassa qualità, il principale rischio sarebbe quello di indossare dei capi caratterizzati da materiali che andrebbero a conservare l’umidità. Così, si realizzerebbe un ambiente perfetto per la diffusione dei batteri e le infezioni potrebbero bussare alla porta da un momento all’altro. Nello specifico, i rischi legati alla candida e alle infezioni dell’apparato urinario aumenterebbero in maniera considerevole.

Non solo, dal momento che l’uso di una biancheria intima realizzata con dei materiali di qualità vuol dire anche riuscire a garantire un’ottima azione di prevenzione rispetto a potenziali irritazioni che vanno a colpire la cute. Soprattutto, come si può facilmente intuire, evita che tali irritazioni vadano a colpire delle zone del corpo davvero sensibili, come ad esempio l’inguine. D’altro canto, indossare biancheria intima di qualità vuol dire anche contribuire al complessivo miglioramento della circolazione del sangue, rendendo migliore il flusso di sangue all’interno della zona pelvica.

Praticità e comfort ai massimi livelli

Un intimo di qualità significa, oltre ai benefici per la salute che abbiamo appena visto, anche poter sfruttare un livello di vestibilità molto più alto. Infatti, il tessuto riesce ad adeguarsi alla perfezione alle forme del corpo, senza creare dei difetti che vanno a stringere troppo la pelle in alcuni punti del corpo.

Quando vengono usati dei materiali di qualità per la realizzazione dell’intimo, infatti, a beneficiarne è sicuramente anche la traspirabilità della pelle, a maggior ragione in una zona che sicuramente è molto delicata come quella pelvica. Assorbire l’umidità consente di svolgere adeguata azione di prevenzione rispetto a fastidiose problematiche come prurito e sensazione di umido, che spesso sono correlate al deposito di un alto quantitativo di sudore. I materiali migliori, quindi, per la produzione di una biancheria intima di qualità, sono senz’altro il cotone e la seta.

Foto di Antonio Iglesias da Pixabay