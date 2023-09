Latina, i controlli della polizia: identificate oltre 400 persone

La polizia continua nella propria azione di controllo straordinario del territorio, volta alla prevenzione ed al contrasto di possibili eventi delittuosi, con particolare riferimento ai reati predatori.

I poliziotti della Questura di Latina unitamente agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Roma, da giovedì a sabato hanno effettuato specifici servizi straordinari lungo le principali arterie stradali di Latina e nelle zone del centro cittadino, sottoposte ad una capillare attività di prevenzione.





Sono state complessivamente identificate 409 persone, controllati 194 veicoli, realizzati oltre 20 posti di controllo, finalizzati sia all’azione di contrasto alla criminalità che al controllo degli obiettivi sensibili presenti sul territorio.

È stato inoltre intensificato il controllo ed il monitoraggio dei luoghi di maggiore aggregazione di persone, in particolare nei pressi delle discoteche e dei locali notturni, con il dispositivo operativo messo in campo nella notte tra venerdì e sabato dalla polizia stradale di Latina unitamente agli equipaggi della squadra volante della Questura, volto alla prevenzione ed il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Particolare attenzione è stata posta nei confronti di individui sospetti con numerose verifiche ai soggetti sottoposti alle prescrizioni derivanti dalle misure restrittive quali arresti domiciliari ovvero obblighi di varia natura, controlli che hanno permesso di rinvenire l’assenza in casa di uno di questi, denunciato a piede libero per evasione.

“Le attività – anticipano dalla Questura – verranno ripetute nei prossimi giorni anche in altre aree della provincia pontina, nel solco di una importante attività preventiva che proseguirà incessante anche dopo il superamento della stagione estiva”.