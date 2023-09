Immortalate dall’obiettivo del fotoreporter pontino Renato Olimpio, in esclusiva per h24notizie le immagini della “pazza” vittoria casalinga del Frosinone, che domenica allo stadio Stirpe ha sconfitto in rimonta il Sassuolo per 4 reti a 2. Ad aprire le marcature per gli ospiti una doppietta di Pinamonti, a segno al 7′ e al 24′, poi i canarini hanno dilagato con reti di Cheddira su rigore (45+4′), capitan Mazzitelli (70′ e 76′) e Lirola (90+6′).

FOTOGALLERY