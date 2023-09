Latina, controlli stradali: sei patenti ritirate e due denunce

Nella nottata appena trascorsa, la polizia è tornata a effettuare mirati servizi di controllo diretti a prevenire le cosiddette stragi del sabato sera. Nell’occasione le pattuglie della sezione polizia stradale di Latina e della squadra Volante della Questura, con il supporto del dirigente sanitario con al seguito personale specializzato, sono state impiegate in un dispositivo volto a rafforzare i controlli e la prevenzione del fenomeno della guida in stato di ebbrezza ed in stato di alterazione da uso di sostanze stupefacenti.

Il servizio si è concretizzato con posti di controllo tra le principali arterie cittadine, in particolare nei pressi delle discoteche e dei luoghi di ritrovo più frequentati nel corso dei weekend, con impiego congiunto del personale della Stradale e della locale Questura.





Il bilancio complessivo è di 6 patenti ritirate e oltre 14 infrazioni al codice della strada accertate, con un totale di 91 punti decurtati dalle patenti di guida. In totale sono stati controllati 93 veicoli; 96 le persone sottoposte a controllo, di cui 79 agli accertamenti attraverso le apparecchiature drugread ed etilometro. Tra questi, 6 i conducenti risultati positivi all’alcool-test, con un tasso alcoolemico superiore al valore consentito.

Nel corso del servizio gli operatori hanno fronteggiato anche due tentativi di fuga di conducenti non fermatisi all’alt imposto dalle pattuglie, conducenti prontamente inseguiti dai poliziotti, fermati e denunciati all’autorità giudiziaria in stato di libertà.

“Si tratta di un ottimo segnale in termini di prevenzione e repressione delle condotte pericolose per la sicurezza stradale, considerata anche la comprovata efficacia dei dispositivi e dei protocolli operativi dei reparti specializzati della polizia”, sottolineano dalla Questura.