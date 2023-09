Tentano di truffare un’anziana donna, denunciati due giovani

I Carabinieri di Itri hanno denunciato a piede libero due giovani di 20 e 18 anni originari della Campania, precisamente di Napoli e San Giuseppe Vesuviano, ma entrambi residenti del capoluogo campano.

Questi devono rispondere del reato di tentata truffa. Entrambi sarebbero stati identificati come coloro che avrebbero tentato di mettere a segno una truffa ai danni di una persona di 85 anni di Itri.





Secondo quanto reso noto dai militari, questi si stavano per recare presso l’abitazione della persona anziana fingendosi corrieri per consegnarle un pacco per ricevere in cambio 2.100 euro in contanti chiesti telefonicamente da una persona che si era spacciata per sua nipote.

“Il reato – hanno precisato i carabinieri – non si è concretizzato in quanto l’anziana donna riusciva a comprendere che la donna al telefono non era la nipote”.