Latina, rifiuti per le strade: lamentele e degrado

La situazione dell’abbandono dei rifiuti colpisce sempre più centri del territorio pontino e sicuramente la situazione nel capoluogo di Latina è la più complessa.

Le immagini che negli ultimi giorni sono state rilanciate in alcune zone della città di Latina lasciano senza parole con rifiuti più o meno ingombranti accatastati accanto ai cassonetti insieme a numerosi sacchetti dei rifiuti.





Oltre alle lamentele dei cittadini accuse incrociate anche in ambito politico, mentre si prova a cercare intanto di arginare l’emergenza, per poi risolverla. Ma tutto ciò riporta anche alla questione mai risolta dell’individuazione di un centro di smaltimento in territorio pontino.