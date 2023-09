Barbara Bouchet a Sperlonga, ma non è una novità

Sono stati talmente tanti i vip in vacanza, o in visita nel territorio del sud pontino in questa estate che si rischia di dimenticarne qualcuno.

Ultima presenza, in ordine temporale, è stata l’avvistamento della nota attrice Barbara Bouchet a Sperlonga nei giorni scorsi. Ma non si tratta di una novità assoluta, in quanto l’ormai 80enne donna del cinema famosa soprattutto nelle pellicole degli anni ’60 e ’70 è solita negli ultimi anni fare un salto nel territorio di Sperlonga proprio a cavallo tra la fine di agosto e l’inizio di settembre.





Anche nel 2021 e nel 2022 si era lasciata immortalare con gestori di attività locali e passanti che volevano una foto ricordo con la nota attrice.