Ancora un vasto incendio boschivo è stato registrato nella tarda serata di mercoledì a Fondi in zona San Magno.

Le fiamme, hanno riguardato un’area di alta collina, dove, oltre la vegetazione, fortunatamente, non sono state registrate strutture o persone coinvolte.





Il rogo, era ben visibile da molte zone del centro città creando sconcerto per la stagione degli incendi che continua a non finire, anche per via delle piogge che non si vedono all’orizzonte e per le temperature ancora estive.