Abbandono di rifiuti in centro, materassi anche alla Giudea

Non c’è pace per il centro storico di Fondi alle prese con l’abbandono dei rifiuti: l’area di piazza Felice Chiusano, caratterizzata da diverse segnalazione per abbandono di rifiuti ingombranti sono circa sette giorni che vede la presenza di reti, materassi, scatoloni e pezzi di mobilio accatastati.

Ma proprio nella giornata di ieri è stata segnalata anche la presenza di un altro materasso abbandonato nel vicino quartiere ebraico della Giudea.





Si moltiplicano le lamentele e le segnalazioni dei cittadini.