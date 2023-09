Sanità, disservizio al Pat di Cisterna: interviene l’amministrazione comunale

“Siamo venuti a conoscenza del disservizio che si è creato domenica presso il Pat di via Monti Lepini a Cisterna, che non è stato coperto dal medico, il quale non ha potuto avvisare in maniera tempestiva della sua indisponibilità di svolgere il turno previsto, per ragioni di salute”, dicono il sindaco Valentino Mantini e il delegato alla Salute Francesco Maggiacomo. “Ci siamo prontamente attivati contattando il Direttore del Distretto Sociosanitario LT 1, Vincenzo Lucarini, a cui abbiamo rappresentato questa grave situazione, che a sua volta ha riferito al Direttore Generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli”.

“I vertici aziendali hanno preso l’impegno di garantire un maggiore controllo della turnazione dei medici del Punto di Assistenza Territoriale affinché ciò non si ripeta, a scapito dei cittadini della nostra comunità che si sono dovuti rivolgere ad altri presidi sanitari. Confidiamo nel rapporto di collaborazione con la Asl di Latina a cui abbiamo chiesto di sollecitare, in caso di una eventuale reiterazione del disservizio, la Regione Lazio ed il Presidente della Regione, che ha la delega alla Sanità”.