Accoltellamento a Fondi, indagano i carabinieri

Una lite, forse un pestaggio, alla fine i fendenti, probabilmente più di uno, e un giovane di 37 anni tunisino è rimasto sdraiato al centro strada in una pozza di sangue a Fondi in via Mola Santa Maria nella tarda serata di venerdì.

L’uomo è stato trasferito prima al Pronto soccorso di Fondi dove gli sono stati dati oltre 20 punti di sutura e poi è stato ricoverato nel reparto di ortopedia di Formia con una prognosi di 30 giorni.





Sulla vicenda indagano i carabinieri di Fondi unitamente a quelli di Terracina coordinati dal maggiore Saverio Loiacono. Massimo riserbo da parte dei militari che stanno cercando di assicurare alla giustizia una o più persone coinvolte nella vicenda di venerdì sera.