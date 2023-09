Bruciano le colline di Fondi, gli interventi nella giornata di ieri

Ancora fiamme nel territorio del sud della provincia pontina. Ieri ad essere segnato dalle lingue di fuoco è stato il territorio di Fondi.

A svegliare i cittadini il rumore dei mezzi aerei in azione per domare l’incendio in zona Querce dove, per buona parte della giornata ha bruciato vegetazione e macchia mediterranea.





Poi, intorno ora di pranzo, è scattato un nuovo allarme in un’area già percorsa diverse volte dal fuoco anche durante questa estate: parliamo della zona di Curtignano tra via del Laghetto e la provinciale Fondi-Lenola.

In questo caso sono intervenuti i Falchi della Protezione Civile, insieme ai Vigili del Fuoco e a un elicottero antincendio.