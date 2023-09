Armi e droga: in manette un 40enne

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti i Carabinieri di Aprilia hanno fatto scattare un’operazione.

Attraverso l’articolazione del personale della Sezione Operativa, a seguito di perquisizione personale, domiciliare e pertinenze, è stato tratto in arresto un cittadino italiano, 40enne, trovato in possesso di sette pistole perfettamente funzionanti con relativo munizionamento, tutte oggetto di furto; un soppressore (silenziatore); centinaia di proiettili di vario calibro, tra cui del munizionamento da “guerra” calibro 7.62 NATO; due giubbotti antiproiettile; sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack per un peso complessivo di 3600.00 grammi; hashish dal peso complessivo di 105 grammi.





L’uomo è posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina.