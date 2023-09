“Letture al tramonto” con Diari di Palude: tutto pronto per la serata conclusiva

Sarà la scrittrice Rossana Carturan a concludere la rassegna Letture al tramonto promossa dal blog Diari di Palude, una serie di incontri in riva al mare all’insegna dei libri realizzati in collaborazione il Collettivo Creativo Latina. L’appuntamento è per sabato 9 settembre a Sabaudia, presso il Chiosco Snoopy (Strada Lungomare Km 25,900) che ospiterà la presentazione di ‘Civico 22’, libro dell’autrice residente a Latina edito da All Around.

Di cosa si parlerà nel corso della presentazione? Civico 22 è un condominio i cui

inquilini sono Jack Kerouac, Josè Saramago, Pier Paolo Pasolini e Susanna Colussi,

Margherita Hack, Angela Giussani, Renata Tebaldi e Vasilij Nikitič Mitrochin.

Accompagnati nella quotidianità da Virgilio, portinaio dello stabile, e dalle incursioni

di sua nipote Beatrice, i nostri illustri si confronteranno con le difficoltà del vivere

comune non dimenticando di compiacere il lettore, se pur in un tempo volutamente

anacronistico, con il loro operato e valore. Civico 22 è un omaggio al centenario della

nascita di questi grandi personaggi che hanno segnato, e segnano, la storia

intellettuale e sociale del secolo scorso e di quello attuale.





“Diari di Palude coglie l’occasione per ringraziare tutte le persone che hanno

partecipato e che hanno seguito la rassegna, il Collettivo Creativo Latina, il Chiosco

Bambù e il Chiosco Snoopy per la preziosa ospitalità. Vi aspettiamo per il gran finale”.