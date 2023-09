Accampamento abusivo nel Parco Aurunci, scatta il sequestro

Nei giorni scorsi all’interno dell’area protetta del Parco Naturale dei Monti Aurunci, in zona Piana dei Pozzi, località Campello, nel Comune di Itri, i guardiaparco hanno rinvenuto la presenza di un accampamento abusivo campestre non autorizzato.

L’accampamento era composto da tende da campeggio, una struttura costruita in legno, bandoni di lamiera per la copertura delle stesse, una cucina da campo con annesso impianto elettrico, frigorifero, bombola del gas, un tavolo per 15 posti e un’altra struttura sotto la quale erano collocati quattro divani.





I guardiaparco hanno constatato la presenza di due persone responsabili dell’accampamento, che sono state identificate.

Il giorno 5 settembre il personale dell’Ente Parco ha eseguito lo smontaggio e lo sgombero dell’accampamento, le cui strutture sono state conferite nel centro di raccolta rifiuti del Comune di Itri.

Al termine dell’operazione è stata irrogata una sanzione amministrativa di 600 euro ai soggetti responsabili.

