Isole pontine, attivo il progetto “Polis” di Poste Italiane

Poste Italiane comunica che negli uffici postali di Ponza, in via Panoramica e Ventotene, in via Roma, è possibile accedere ai servizi previsti dal progetto “Polis”, l’iniziativa che punta a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali.

In particolare, si tratta dei primi tre “certificati” INPS che possono essere richiesti e ottenuti direttamente presso gli sportelli dei due uffici postali: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.





I cittadini di queste due piccole isole, possono quindi contare su uno sportello unico che rende semplice e veloce l’accesso alla Pubblica Amministrazione, senza doversi nel caso recare a Gaeta.