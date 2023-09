FOTO – Ancora incendi, ieri a fuoco Monte Calvo a Fondi

Le fiamme hanno fatto paura anche nel pomeriggio di martedì a Fondi in zona San Raffaele nei pressi di Monte Calvo.

Una parte di quella zona, tra le altre cose era anche stata già colpita da un vasto incendio nelle scorse settimane.





Tutto è stato amplificato e si è complicato a causa del forte vento di ieri che ha finito per far propagare l’incendio. È stata una vera e propria battaglia per i Falchi della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e i mezzi aerei in supporto per riuscire ad avere ragione delle fiamme.

I volontari in lotta per ore, sono riusciti solo in tarda serata a spegnere l’incendio evitando danni ancora più gravi.

Le fiamme hanno divorato vari ettari di macchia mediterranea e attraversato strade.

LE FOTO DEI FALCHI PRONTO INTERVENTO