L’innovazione nel settore ICT: anche da Terracina per il progetto internazionale

Dal 29 agosto al 01 settembre, il Centro di Ricerca Multidisciplinare EU-Track di Terracina ha partecipato a Tallinn, in Estonia, nella riunione di coordinamento del progetto ICT-INOV Modernizzare e Internazionalizzare l’Istruzione Superiore in ICT, di cui è partner. Questo progetto, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus Plus-Capacity Building in Higher Education, è il risultato di una strategia comune per garantire l’innovazione continua nell’istruzione superiore che ha visto la definizione e l’implementazione di metodologie innovative, come il design thinking e la gamification, in Europa e in Asia, ed in particolare, in Grecia, Portogallo, Italia, Estonia, Malesia, Vietnam, Pakistan e Nepal.

L’ICT è un settore ad alta crescita destinato a guidare lo sviluppo economico attraverso la trasformazione digitale attualmente in atto. Tuttavia, per far fronte a questa crescente domanda e all’obsolescenza rapida dei servizi e dei prodotti nell’era digitale, è necessario che l’istruzione superiore si evolva con la stessa velocità dell’innovazione tecnologica.

Il progetto triennale ICT-INOV ha accolto questa sfida con l’obiettivo di rendere gli istruttori e formatori nonché gli studenti altamente specializzati che siano in grado di soddisfare la crescente domanda di servizi digitali e di migliorare la qualità della vita.

Per ulteriori informazioni sul progetto ICT-INOV e sui suoi sviluppi, è possibile visitare il sito web ufficiale del progetto (ictinov-project.eu/) o contattare il Centro di Ricerca EU-Track (dottoressa Michela Tramonti).