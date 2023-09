Fondi, strisce blu a Canneto: FdI chiede chiarezza e sicurezza

“Lavori in corso sul litorale, ma così di corsa da mimare la gatta che fece i gattini cechi per la troppa fretta“, il commento caustico del direttivo fondano di Fratelli d’Italia, che smonta in poche parole i lavori fatti a Fondi, in zona La Flacca e Torre Canneto.

“Sono stati svolti in maniera così tanto approssimativa e sbrigativa, che il risultato grossolano lo potrebbe riscontrare chiunque: l’areale di sosta del bus che finisce dentro la carreggiata, come pure i parcheggi, che finiscono all’interno di una strada ad alta incidentalità, costituiscono a nostro parere un potenziale pericolo per chi scende dall’auto” .





Non si ferma qui l’invettiva dei meloniani, che tramite i consiglieri Stefano Marcucci e Luigi Vocella intendono dare battaglia anche in sede consiliare e nelle commissioni preposte: “Non siamo interessati alla polemica sterile fine a se stessa o a meri fini propagandistici, limitandoci a negare la nostra complicità a certe follie o vivendo nella speranza che siano le autorità sovracomunali e di controllo a fare i primi passi: intendiamo batterci in prima linea e farci promotori, nelle opportune sedi, dei dubbi e delle richieste della cittadinanza.

Nei giorni scorsi abbiamo scritto al sindaco ed ai presidenti della commissione Lavori pubblici e della commissione Trasparenza per chiedere con urgenza di convocare le commissioni per fare chiarezza. Riteniamo che la cittadinanza ha il diritto di sapere e aver modo di valutare quali siano le tempistiche, e tutti gli aspetti e le ragioni dietro questi lavori sconsiderati che, visti i risultati, persino un bambino armato di squadra e righello li avrebbe fatti meglio.

Non vogliamo che nulla sia lasciato al caso ed infatti abbiamo richiesto, sempre per il tramite dei nostri consiglieri, al dirigente competente di relazionare tecnicamente sui lavori svolti ed il rilascio di tutta la documentazione”.