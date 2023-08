“Libri sulla cresta dell’onda” venerdì appuntamento a Gaeta

La XXX edizione di Libri Sulla Cresta dell’Onda nel mese di settembre propone 3 appuntamenti letterari di grande interesse a completamento della programmazione estiva. Dopo gli emozionanti incontri al Teatro romano di Minturno rispettivamente con Melania Mazzucco e Maurizio de Giovanni tenutisi a luglio e agosto che hanno visto la partecipazione di centinaia di lettori, si prosegue a Gaeta venerdì 1° settembre. Il Sagrato della Chiesa della SS. Annunziata ancora una volta si trasformerà in un vero salotto letterario con 1.000 posti a sedere. Protagonisti della serata saranno l’astrofisica ERSILIA VAUDO, autrice di “MIRABILIS, cinque intuizioni (più altre in arrivo) che hanno rivoluzionato la nostra idea di universo” (Einaudi) e il giornalista e conduttore radiofonico e televisivo GIORGIO ZANCHINI, che ha recentemente pubblicato per Rai Libri “ESISTONO GLI ITALIANI? Indagine su un’identità fragile”.

Ersilia Vaudo dal 1991 lavora all’Agenzia spaziale europea di Parigi. Durante la sua carriera, tra Francia e Stati Uniti, ha ricoperto vari incarichi in diversi settori, tra cui strategia e affari internazionali. È presidente e co-fondatrice dell’Associazione «Il Cielo itinerante» che promuove l’alfabetizzazione scientifica di bambini e bambine in zone ad alto rischio di abbandono scolastico.





Giorgio Zanchini è tra i più seguiti e amati conduttori di programmi Rai. Sulla terza rete è alla guida di “Quante storie” e “Rebus” con Corrado Augias e di “Radio anch’io” su Radio Rai 1, trasmissioni con grandi ascolti su libri, cultura e temi d’attualità. È co-direttore del Festival del Giornalismo Culturale di Urbino, la cui prossima edizione si svolgerà agli inizi di ottobre.

L’omaggio musicale è di Gabriele Coen, sax soprano clarinetto e Francesco Poeti, chitarra

In caso di pioggia l’incontro si terrà all’interno della Chiesa dell’Annunziata

Bus navetta dal centro di Gaeta a partire dalle ore 20,00

INGRESSO LIBERO fino a esaurimento posti

Info: Tuttilibri Formia 0771.324159