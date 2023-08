Pioggia e vento, arriva il maltempo e l’allerta gialla

La coda dell’ondata di maltempo ribattezzata Poppea, arriva fino al sud pontino. Scatta così l’allerta gialla per criticità idrogeologica.

Allerta dalla mattinata di lunedì per almeno 18-24 ore. La stessa allerta è poi stata prolungata con un secondo bollettino che scatta nella mattina martedì 29 agosto, e rimane in vigore per le successive 24-48 ore. “Si prevedono sul Lazio – scrive la Protezione Civile regionale – precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Se da una parte già si intravede la prossima ondata di caldo, attesa per il fine settimana che di certo non farà ricordare per intensità e durata quelle vissute nel mese di luglio, né quella appena passata, molti attendono il passaggio della perturbazione che porterà anche un abbassamento delle temperature.