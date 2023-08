Multe e controlli nel fine settimana per la Guardia Costiera

Sta per volgere al termine l’ultimo weekend di agosto; le donne e gli uomini della Guardia

Costiera di Ponza e Ventotene continuano ad operano per garantire la necessaria cornice di sicurezza e la regolarità delle attività balneari e diportistiche. Nel corso del quasi concluso fine settimana, sono stati elevati 5 verbali amministrativi in materia di diporto – per un importo in misura ridotta di circa 2000,00 € – a carico di altrettanti conduttori di unità da diporto, responsabili di violazioni alle ordinanze locali disciplinanti l’ambito portuale.

Nel primo pomeriggio di sabato, è stato invece sanzionato il titolare di un esercizio commerciale nel porto di Ponza il quale non aveva rispettato talune prescrizioni imposte nell’autorizzazione demaniale rilasciato dalla Municipalità. Per lui, una sanzione da 1032,00 €.





In ultimo, si è da poco conclusa l’operazione di assistenza a favore di una signora infortunatasi a bordo del proprio natante da diporto nella tratta di rientro verso l’entroterra, plausibilmente a causa del repentino peggioramento delle condizioni meteo-marine che ha caratterizzato questo tardo pomeriggio.

Come per l’operazione dello scorso 23 agosto, è intervenuto il mezzo veloce GC A80 che, una volta imbarcato il personale sanitario del 118, ha raggiunto la suddetta unità alla quale era stato disposto, per evitare ulteriori sollecitazioni, di ridossarsi sotto-costa sull’isola di Palmarola.

L’intervento dei sanitari a bordo è stato fondamentale per immobilizzare con barella spinale la paziente e per il successivo trasporto in sicurezza a terra, ove riceverà le cure del caso.

L’attività di controllo e di prevenzione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza e

dell’Ufficio Locale Marittimo di Ventotene proseguirà con la massima soglia di attenzione per

garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività diportistiche e balneari in un’area di così

elevato pregio turistico e paesaggistico.