L’ITI Pacinotti pronto a ripartire con i nuovi laboratori

L’ITI “A. Pacinotti” di Fondi ha usufruito della pausa estiva per organizzare l’ammodernamento del laboratorio di TPSEE “Tecnologie e Progettazione dei Sistemi Elettrici ed Elettronici” grazie a nuove apparecchiature ed arredi per mezzo di fondi del PNRR.

Gli studenti, nei prossimi mesi, potranno usufruire di scrivanie didattiche multiuso con integrati PC e schermi di ultima generazione per l’utilizzo di software di progettazione e simulazione dei sistemi elettrici, per automazione e per la robotica industriale, numerose aule, inoltre, saranno “aumentate” attraverso la dotazione di strumenti tecnologici avanzati per l’insegnamento delle discipline scientifiche e linguistiche.





Le attività di misure elettriche ed elettroniche potranno avvalersi di una strumentazione aggiornata, mentre lo studio dei sistemi automatici sarà potenziato da PLC “Controllori Programmabili” di ultima generazione predisposti per il controllo via web con la necessaria attenzione alla Cybersecurity.

Sarà previsto un Kit fotovoltaico ad integrazione dello studio delle fonti rinnovabili di energia.

La dotazione sarà completata da droni di ultima generazione, nonché da Kit didattici per favorire l’apprendimento delle discipline STEM .

Tutti gli studenti interessati alla Tecnologia Elettrica, all’Automazione e alla Robotica Industriale sono invitati a conoscenze più approfonditamente le potenzialità loro offerte dal Corso di Elettrotecnica ed Elettronica dell’Istituto “A. Pacinotti”, per l’acquisizione di una adeguata cultura tecnica in risposta alle sfide proposte dall’industria 4.0.