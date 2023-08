Il monticellano Silvio Coppa ai nastri di partenza della TDS, gara da quasi 150 km

Centoquarantacinque chilometri tra Italia e Francia, da Courmayeur a Chamonix, per un dislivello positivo di oltre 9 mila metri: si tratta della TDS, che sta per “Sur les Traces des Ducs de Savoie” (Sulle tracce dei duchi di Savoia), una gara a dir poco massacrante di corsa in montagna a cui prenderà parte anche il pontino Silvio Coppa, di Monte San Biagio. Il via verrà dato lunedì 28 agosto alle 23:50 e sarà seguita in tutto il mondo. Si tratta di una delle gare che rientrano nella manifestazione sportiva Ultra Trail Mont Blanc, una serie di tracciati impegnativi e per atleti super allenati.

Così viene descritta la gara dai suoi organizzatori: “L’itinerario propone una traversata dei luoghi essenziali del massiccio come il Pas d’Outray, con la sua vista mozzafiato sulla Pierra Menta e il Grand Mont, luoghi mitici dello sci alpinismo, ma anche Hauteluce con i suoi borghi tipici e la sua vista mozzafiato sul Monte Bianco.”





Un anno di duro allenamento e di caparbia forza di volontà ha portato nuovamente Coppa a raggiungere la linea di partenza di uno dei tracciati più famosi e difficili d’Europa. Allenamenti seguiti e incoraggiati da suoi amici e concittadini, come confermato anche dal vicesindaco di Monte San Biagio, Arcangelo Di Cola: “L’amministrazione al completo ci tiene ad augurare un ‘in bocca al lupo!’ al nostro Silvio Coppa. E’ stato per lui un anno di duro lavoro e siamo tutti convinti che solo così si possano conseguire risultati importanti. Con questo impegno sicuramente Silvio raggiungerà i suoi obiettivi, primo trai i quali quello migliorarsi sempre di più. Forza Silvio siamo tutti con te!”.

L’atleta di Monte San Biagio, raggiunto via telefono a poche ore dall’evento ringrazia tutti per gli auguri e si dice fortemente emozionato per la gara che sta per correre: “L’anno scorso ero più tranquillo, perché non sapevo a cosa andavo incontro. Quest’anno invece so benissimo cosa mi aspetta e per questo sono più nervoso, ma allo stesso tempo più motivato che mai”.

Chi vuole, può seguire in tempo reale la performance di Silvio Coppa al TDS. Basta scaricare l’app “Live Run”, cliccare sulla gara “TDS” e seguire l’atleta Silvio Coppa con il pettorale numero 10.685.