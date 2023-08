Incidente stradale con esiti mortali, a Gaeta. Si è verificato venerdì mattina sul lungomare Caboto, all’altezza dell’incrocio con via Buonomo, vedendo impattare per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale una Fiat 500 e uno scooter.

Ad avere la peggio il conducente del due ruote, il 71enne Giuseppe Forcina, trasferito in codice rosso all’ospedale di Formia, dove è venuto a mancare a qualche ora di distanza per i traumi riportati nello schianto.