Le moto del “Roby Tour 2023” pronte a rombare anche in Africa

“Cari amici motociclisti di tutta Italia segnatevi la data della diciannovesima edizione: ci vediamo domenica 8 ottobre 2023, ore 9.30, al Centro Commerciale Itaca di Formia. Da qui, dalle undici circa, nella massima prudenza e a piccoli gruppi per non creare disagi al traffico, ci dirigiamo verso l’Abruzzo seguendo il percorso che in tanti in questi anni hanno imparato ad apprezzare: da San Donato Val di Comino a Forca d’Acero e Opi. E poi Pescasseroli, Bisegna, Ortona dei Marsi, Cocullo, Anversa degli Abruzzi, Scanno e Passo Godi, lasciando ognuno libero di fermarsi a sostare nel posto che ritiene più incantevole di questo paradiso che è il Parco Nazionale d’Abruzzo”.

A ricordare il tradizionale happening di fine estate/inizio autunno, accaldato dall’afa di questi giorni, è Giuseppe Tartaglia, per tutti “Roby”, il pizzaiolo della Pizzeria Rustica di Gaeta. “Quest’anno, un po’ come l’anno scorso, abbiamo dovuto spostare in avanti la nostra festa dedicata alle due ruote e ai viaggi in libertà ma soprattutto all’amicizia, alla voglia di stare insieme, incontrare e salutare gli amici con cui per un anno ci si perde di vista e che al Roby Tour si rincontrano”.





La ragione di questo spostamento è presto detta: “Dal 9 al 24 Settembre, insieme ad altre 87 persone provenienti da tutta Italia, sessanta moto in totale più un furgone Van, una jeep e un pulmino, sarò in Marocco per la diciottesima edizione del Roby Tour europeo, quest’anno eccezionalmente in Africa“.

“Un viaggio – spiega Roby -, a cui tenevo tantissimo e che ho dovuto rimandare a causa della pandemia mondiale che per due anni ha di fatto impedito i viaggi all’estero. Sarà un qualcosa di unico, oltre che per il numero eccezionale di partecipanti, tutti motociclisti di livello a bordo di 37 BMW, 7 Ducati, 4 KTM, 3 Yamaha, 2 Guzzi, 2 Honda, 2 Triumph, 1 Aprilia e 1 Suzuki, per l’itinerario di quasi 5000 chilometri che ci porterà a visitare la città blu di Chefchaouen, per poi inoltrarci nel deserto del Sahara toccando la prima delle città imperiali che visiteremo, Fes, e poi giù fino a Merzouga dove dormiremo in tenda. Transiteremo quindi per le Gole del Todra e quindi, superata Agoudal, percorrere la R 704, settanta chilometri di pista bianca e tortuosa che ci porterà fino a 3000 metri, qui la temperatura oscilla intorno ai 5 gradi anche di giorno, da cui ridiscenderemo verso le Gole di Dades. Un itinerario difficile anche da pianificare – ammette Roby -, sicuramente per veri motociclisti e non possessori di moto. Dopo aver attraversato la Valle delle Rose ai piedi dell’Alto Atlante e avere fatto tappa a Ouarzazate, sosteremo per due giorni a Marrakesh per poi risalire lungo la costa Atlantica passando per Essaouira, El Jadida, Casablanca e Rabat”.

Conclude Roby: “Come ogni anno, chi vorrà seguirci da casa potrà farlo attraverso i nostri canali social su Facebook, Instagram, e grazie ai nostri media partner: il Gazzettino del Golfo e Radio Show Italia 103e5 che effettuerà collegamenti radio giornalieri, per quanto le condizioni di viaggio li renderanno possibili. Un ringraziamento speciale e meritato, infine, lo voglio fare allo staff che mi accompagna in questa avventura e ai partner che mi seguono senza i quali tutto sarebbe più difficile: Co.Mo. Bmw Motorrad Frosinone, Rossi Moto Cassino, K-Rossi Cassino, Tatta Moto Formia, Tipaldi Moto Formia, Motoemoto.biz Varcaturo, Gaffoil, Kipoint Frosinone – Latina che ci fornirà dei GPS attraverso i quali sarà possibile seguirci ora per ora, Ortopedia Palumbo, Alessio Buco – Studio Tecnico infortunistica stradale e nautica, Giovanni Manzi Itri, Ecoliri Concessionaria Auto, Centro Commerciale Itaca Formia, Zantour Viaggi, Tecart, Davide Napolitano YouTuber, Casali di Capobianco Roma, Pizzeria del Secolo Formia e Pizzeria Rustica Gaeta”. Accendete i motori. Stay tuned.