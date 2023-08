Fondi, bruciano i monti di San Raffaele: in fumo decine di ettari

Decine di ettari di verde in fumo, sui monti di Fondi. Giovedì, dalla tarda mattinata e fino a sera, si è sviluppato un maxi-incendio nella frazione di San Raffaele, che è tornato a devastare le alture della zona aggiungendo al danno ambientale pericoli in serie: le fiamme hanno minacciato da vicino delle abitazioni, un ricovero per cani e un’apicoltura.

Immobili e animali sono stati salvati dal tempestivo intervento dei Falchi della protezione civile, a lungo in prima linea con i residenti, tra i quali si è registrato anche un malore che ha reso necessario il soccorso di un’ambulanza. Alla fine, l’argine è riuscito a contrastare il fronte del fuoco evitando che potesse travolgere case e strutture.





A seguire l’incendio – sviluppatosi a valle, nell’area di via Molelle, per poi risalire rapidamente – ha reso necessario la venuta di canadair ed elicotteri, i cui ripetuti lanci d’acqua sono stati coordinati da uno degli specialisti dei vigili del fuoco intervenuti via terra. Sul posto anche i carabinieri forestali del presidio locale.

FOTOGALLERY