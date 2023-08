Atletica leggera, ventennale Formia Poligolfo: tutti sulla spiaggia di Vindicio

Giornate all’insegna dei valori fondamentali della vita quotidiana e delle emozioni, quelle più sincere, sono state vissute in questi giorni a Formia dai bambini ed i ragazzi che hanno partecipato alle iniziative promosse dalla Formia Atletica Leggera Poligolfo, che anche venerdì mattina ha visto una grande ed entusiasta partecipazione sulla spiaggia del litorale di Vindicio.

“Così come avviene durante l’anno sportivo, anche oggi e nei giorni precedenti la storica società, tra le realtà più interessanti del Lazio e del panorama nazionale, che sta sfornando talenti a getto continuo, è riuscita a coinvolgere tanti giovani in attività di aggregazione”, sottolineano dall’amministrazione comunale. Sport, vita all’aria aperta, sana alimentazione, amicizia e complicità, rispetto e salute: questi sono i valori che il club presieduto da Vincenzo Scipione sta portando avanti con dedizione e successo da vent’anni, che ricorreranno e saranno festeggiati nel mese di settembre. La Formia Atletica Leggera Poligolfo continua a promuovere le sue attività in ogni momento cercando il contatto con la gente, con i propri istruttori e con gli atleti che da anni si allenano nel Centro di Preparazione Olimpica ‘Bruno Zauli’ di Formia.





Questa mattina sulla spiaggia di Vindicio a sorpresa c’è stata la gradita visita del sindaco Gianluca Taddeo, accompagnato dal consigliere comunale Valentina Di Russo, che si sono prestati per una foto di gruppo indossando la maglia che celebra il ventennale di Formia Atletica Leggera Poligolfo, portando anche i saluti del neo assessore allo Sport Fabio Papa. Un sentito ringraziamento è stato esteso anche a tutti i genitori e ai bambini che hanno preso parte ai giochi in spiaggia tenutisi al Lido Bandiera, che ha ospitato la lodevole iniziativa.

“E’ stato particolarmente bello ed emozionante vedere questa mattina tanti bambini accompagnati dalle loro famiglie che hanno trovato occasione per divertirsi praticando sport all’aria aperta – sottolinea il primo cittadino Gianluca Taddeo – È questa la Formia che vogliamo e i complimenti e anche gli auguri per i loro vent’anni di attività vanno alla Poligolfo, fiore all’occhiello del nostro territorio, che pratica con notevole successo l’attività promozionale ed agonistica”.