Sperlonga, la campagna estiva di FdI fa tappa in piazza Europa

Venerdì 25 agosto Fratelli d’Italia sarà a Sperlonga, in piazza Europa, con un evento in agenda dalle 18 alle 20. “La campagna nazionale estiva di Fratelli d’Italia iniziata ad Ostia all’inizio del mese sta facendo il giro delle spiagge italiane”, ricorda la deputata ‘di casa’, l’onorevole Sara Kelany. “Sono stata presente all’apertura e poi sul litorale pontino prima a Fondi e poi a Terracina. Il 25 sarà la volta di Sperlonga, il mio amato paese. Il coordinatore Gerardo La Rocca ha organizzato anche sul nostro territorio un momento di confronto al quale non intendo in alcun modo mancare. Comunicheremo le attività del primo anno del governo Meloni, un anno di successi che segna finalmente un cambio di passo per la nostra splendida nazione”.