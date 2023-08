“Sicurezza e controllo”: l’attività della Municipale di Gaeta nella settimana di Ferragosto

Maggiore sicurezza e maggiore controllo, per il miglioramento della qualità della vita di residenti e turisti. Prosegue senza sosta l’attività della Polizia Locale sull’intero territorio comunale, in modo particolare in uno dei periodi dell’anno in cui la città registra un notevole aumento di presenze e di traffico veicolare. Da sabato 12 a domenica 20 agosto, infatti, sono stati elevati 850 verbali: di questi, ben 297 solo nelle giornate del 14 e 15 agosto, grazie all’azione di un totale di 40 agenti in servizio (fino alle 03.00 nella notte tra 14 e 15).

Una settimana decisamente intensa che, oltre al boom di turisti dovuto al Ferragosto, ha visto la Polizia Locale, guidata dalla dott.ssa Anna Maria De Filippis, impegnata in numerose attività: tra queste, i controlli relativi al rispetto dell’Ordinanza di chiusura serale degli arenili liberi del litorale di Gaeta nei giorni dal 12 al 16 agosto; il controllo della viabilità e del regolare svolgimento di festività religiose, come la Madonna di Porto Salvo e la fiaccolata per Maria Odigitria; la manifestazione “Arena Virgilio”, che ha visto la partecipazione di ospiti nazionali e internazionali; inoltre, sono stati effettuati 135 interventi su richiesta della sala operativa.





Sul fronte del controllo ambientale, grazie all’attività congiunta tra Polizia Locale, Ausiliari Ambientali e Ufficio Ambiente comunale, sono state elevate sanzioni per un totale di 4000,00€ nei confronti di utenze domestiche e commerciali, per abbandoni, errati conferimenti di rifiuti e deiezioni canine.

«La sicurezza e il rispetto delle regole – ha commentato il sindaco Cristian Leccese – sono tra i punti cardine del nostro programma di mandato, e grazie all’intensa attività della Polizia Locale, come si evince dal report della settimana di Ferragosto, abbiamo voluto assicurare a residenti e turisti di vivere questi particolari giorni estivi con serenità sull’intero territorio comunale, sia nel centro urbano che nelle periferie. Ringrazio la Comandante De Filippis e tutti gli agenti che con competenza e professionalità hanno svolto e continuano a svolgere il proprio compito al servizio del cittadino».

«La nostra Polizia Locale, in una delle settimane più intense dell’anno – aggiunge l’assessore alla Polizia Locale, Stefano Martone – che registra un aumento esponenziale di presenze e di traffico veicolare dovuti al Ferragosto, è stata impegnata su diversi fronti, garantendo un accurato controllo sulla sicurezza delle manifestazioni, delle attività commerciali, della viabilità, della movida notturna e di tutti i cittadini. L’impegno è quello di potenziare sempre di più l’efficacia dell’attività di prevenzione e controllo per fornire soluzioni più rapide e concrete alle criticità. Sotto tale profilo tengo a sottolineare come la buona riuscita nella gestione della viabilità e del territorio non può prescindere da un concreto apporto che può e deve provenire soprattutto dai cittadini in sinergia con le Istituzioni preposte al controllo».

«Un lavoro di squadra – conclude l’assessore all’Ambiente, Diego Santoro – tra Polizia Locale, Ausiliari Ambientali e Ufficio Ambiente comunale ha permesso di effettuare controlli accurati ed elevare sanzioni ad utenze domestiche e commerciali, in modo particolare per errati conferimenti, deiezioni canine e abbandoni, nonostante i servizi offerti che hanno migliorato la raccolta differenziata, come le isole ecologiche mobili e il riassetto pomeridiano mirato proprio agli abbandoni, che si aggiunge al servizio giornaliero».