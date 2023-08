Ischia: Alla scoperta delle meraviglie nascoste delle sue spiagge

Ischia, l’isola incantata nel Golfo di Napoli, è famosa per le sue acque termali e per i suoi paesaggi mozzafiato. Ma ciò che rende questa destinazione ancora più affascinante sono le sue splendide spiagge. Oltre alle più conosciute e frequentate, Ischia nasconde alcune gemme nascoste che meritano assolutamente di essere scoperte.

Le spiagge più belle di Ischia





Spiaggia dei Maronti: Situata nella zona meridionale dell’isola, la Spiaggia dei Maronti è una delle più lunghe di Ischia. Con le sue acque cristalline e la sabbia dorata, offre un ambiente ideale per rilassarsi e prendere il sole. Qui è possibile noleggiare lettini e ombrelloni o semplicemente stendersi sulla spiaggia e lasciarsi cullare dal suono delle onde. Baia di Sorgeto: è un vero e proprio parco termale a cielo aperto, gratuito e quindi aperto tutto l’anno. Per questo motivo, troverete persone immerse in acqua anche nei mesi più freddi, persino d’inverno perché la temperatura dentro le vasche può raggiungere anche i 37 gradi.

D’estate è consigliabile scendere alla baia di Sorgeto molto presto, altrimenti si rischia di non trovare posto, mentre è assolutamente d’obbligo, almeno una volta nella vita, fare un bagno di sera al chiaro di luna immersi nelle vasche naturali tra mare e terme.

Spiaggia di Citara: Considerata una delle spiagge più belle di Ischia, la Spiaggia di Citara è situata nella zona nord-ovest dell’isola, è una delle più amate dai turisti. La sua sabbia fine e dorata, l’acqua cristallina, la rendono una meta imperdibile. Qui troverai anche i famosi Giardini Poseidon, un complesso termale che offre piscine, cascate cervicali, vasche idromassaggio e trattamenti benessere. Un vero e proprio paradiso per chi cerca relax e rigenerazione. Spiaggia della Chiaia: Fondale basso, acqua cristallina e sabbia color oro, tutto questo a 300 metri dal centro del comune di Forio. Ci troviamo alla spiaggia della Chiaia, una spiaggia adatta alle famiglie con bambini che incontrano il mare per la prima volta. Le scogliere proteggono la riva dalle onde e il fondale è basso e interamente sabbioso.

Tra stabilimenti privati e spiaggia libera non faticherete a trovare il vostro angolo di relax. Il lido della Chiaia è attrezzato anche di bar e ristoranti. Inoltre, è di facile accesso anche ai disabili che possono raggiungere la riva facilmente, grazie alle apposite passerelle, e usufruire dei servizi a loro riservati.

La spiaggia della Chiaia comincia appena dopo il braccio di sottoflutto del porto di Forio, a soli 300 metri dal centro del paese.

Di facile accesso dalla strada provinciale che conduce all’ingresso della cittadina, la Chiaia è una spiaggia di sabbia fine, protetta da imponenti scogliere facilmente raggiungibili a nuoto. Anche il fondale, che si mantiene basso per diverse decine di metri, è interamente sabbioso, rendendo l’arenile particolarmente adatto a famiglie con bambini piccoli che così possono giocare in acqua in assoluta sicurezza.Facilmente raggiungibile dalla strada principale, offre anche altri servizi con numerosi ristoranti e bar.

Spiaggia di San Montano: è un vero gioiello. Circondata da una vegetazione lussureggiante e caratterizzata da una baia protetta, questa spiaggia è perfetta per chi ama la tranquillità e la natura incontaminata. Qui potrai goderti una nuotata nelle acque cristalline, fare snorkeling tra i ricchi fondali marini o semplicemente rilassarti all’ombra degli alberi. Spiaggia dei Pescatori: la spiaggia dei pescatori si trova nel comune di Ischia e precisamente poco distante dal borgo di Ischia Ponte. E’ chiamata cosi’ perché sull’arenile è possibile ammirare i gozzi dei pescatori e sullo sfondo il Castello Aragonese Spiaggia degli Inglesi La Spiaggia degli Inglesi si trova ad Ischia Porto nella zona di S.Alessandro (famosa per la sua festa che si svolge ogni anno a fine agosto). E’ una spiaggia molto carina, vicina al Porto di Ischia (circa 1 km di distanza). La si raggiunge o percorrendo a piedi una stradina che scende dalla collina di S.Alessandro (che si trova sulla via statale che collega Ischia Porto a Casamicciola), oppure dalla stradina che si trova a pochi metri dal Porto e precisamente la zona della Banchina Olimpica, da dove partono i traghetti. La stradina si trova dietro le biglietterie proprio sull’incrocio.

La spiaggia ha una sabbia fine e qualche ciottolo, non è molto soleggiata ed i fondali sono abbastanza bassi. Vi è anche un ristorante bar con stabilimento termale.

E’ una spiaggia non molto grande e non molto frequentata. La sconsigliamo a persone anziane in quanto per accedere alla spiaggia, ci sono alcuni scalini che possono essere faticosi. Per chi è più giovane la consigliamo se si vuole trascorrere qualche ora, in una spiaggia particolare e tranquilla.

8 Spiaggia di San Francesco: La spiaggia di san Francesco a Forio è sicuramente una spiaggia per spiriti romantici, incastonata com’è tra il balzo di punta Caruso, punteggiato di cactus, e l’antico abitato di Forio custodito dalla sua sentinella sacra: la chiesa del Soccorso. Anche il mare qui a san Francesco è di quello speciale colore che solo acque tranquille possono avere: è smeraldo, abitato da colonie di pesciolini che sguazzano intorno alle scogliere di protezione o nella grotta che si apre sul fianco della montagna. La Spiaggia di San Francesco è una delle più famose e frequentate dell’isola. Con la sua sabbia fine e dorata, le sue acque trasparenti e la vista panoramica sul porto, questa spiaggia offre tutto ciò che si può desiderare per una giornata di relax al mare.

9 Baia di Cartaromana: La spiaggia di Cartaromana si trova nello specchio d’acqua antistante il Castello Aragonese e dove vi sono anche gli scogli di S.Anna (famosi per la festa del 26 luglio) e la Torre di Michelangelo.

E’ possibile arrivare alla spiaggia via mare oppure attraverso una stradina pedonale con alcuni scalini. Questa spiaggia è molto bella anche se non molto estesa e con un arenile limitato. Inoltre la presenza di stabilimenti balneari riduce di molto lo spazio di spiaggia libera, ma è possibile prendere il sole adagiandosi sugli scogli o in una piccola zona libera di arenile.

La particolarità della spiaggia di Cartaromana, oltre lo stupendo panorama del Castello Aragonese, è la presenza di sorgenti fumaroliche che provengono da sotto il livello del mare e che alimentano delle fonti di acqua calda dove è possibile fare il bagno.E’ sicuramente particolare questo contrasto caldo-freddo e vi consigliamo di provarlo. Infine, la spiaggia di Cartaromana è molto amata dai sub per i fondali cristallini che nascondono un patrimonio archeologico e faunistico meraviglioso.

10 Spiaggia dei Cavascura: Situata nella località di Cavascura, la Spiaggia dei Cavascura è un vero paradiso per gli amanti della natura selvaggia. Con i suoi scogli e la sua sabbia nera, questa spiaggia offre un’atmosfera unica e un’esperienza immersiva nella bellezza incontaminata dell’isola.

Altre spiagge da non perdere

Spiaggia di Sant’Angelo: Quattro le spiagge di Sant’Angelo in quello che è un borgo gioiello dell’isola d’Ischia. Nascosta all’interno di una piccola insenatura tra uno dei costoni è la spiaggia di Cava Ruffano. Poco distante dalla piazzetta c’è invece la spiaggia di Sant’Angelo con stabilimenti balneari privati che vi sapranno coccolare con eleganza. Tanti piccoli scalini in pietra vi porteranno, invece, sulla spiaggia di Cava Grado, un angolo di paradiso dove potersi godere sole e mare in assoluto relax. Tra le esperienze da fare c’è di sicuro una visita alle fumarole

Scarrupata, Barano d’Ischia: Un luogo assolutamente da non perdere a Ischia è la Scarrupata, un’insenatura a tratti impervia e di non facile accesso, che ha tenuto lontano l’edilizia abusiva e il turismo di massa. Questo tratto di costa, che termina con una bellissima spiaggia di grossi ciottoli bagnata da un mare trasparente dai fondali ricchi di vita, rappresenta un luogo dell’anima per tanti isolani e si trasforma in un posto del cuore per i viaggiatori che hanno la fortuna di scoprirlo. Per raggiungerla dovrete affrontare un sentiero nella natura che parte dalla località Vatoliere nel comune di Barano d’Ischia. Il percorso, tranne per l’ultimo tratto più esposto, non è di difficile percorrenza ma se non ve la sentite prendete un barchino in partenza dalla Spiaggia dei Maronti e raggiungete questa meraviglia via mare.

Conclusioni

Ischia è un’isola ricca di meraviglie nascoste, pronta a sorprendere e incantare i suoi visitatori. Le sue spiagge, uniche e affascinanti, sono solo una delle tante attrazioni che ti aspettano durante la tua vacanza. Non perderti l’opportunità di scoprire tutto ciò che Ischia ha da offrire e lasciati conquistare dalla sua bellezza senza tempo.