Coppia muore in incidente in Toscana, lui era di Sezze. Tornavano dal paese pontino

Una tragedia della strada avvenuta in provincia di Grosseto, all’altezza di Gavorrano, ma che ha portato shock e dolore anche in provincia di Latina. Una coppia è morta per un incidente avvenuto lungo l’Aurelia, che domenica pomeriggio ha visto l’auto su cui viaggiavano ribaltarsi, per poi schiantarsi contro un pino.

A perdere la vita la 46enne Monica Rosi, insegnante, e il marito Giovanni Cardinali, 54enne di Sezze, dipendente della dogana dell’aeroporto di Pisa. Stavano rientrando in Toscana diretti verso il comune di San Miniato, dove abitavano, proprio dal paese pontino, in cui aveva passato alcuni giorni di ferie.





Le cause e l’esatta dinamica del sinistro è tutt’ora al vaglio della polizia stradale di Grosseto, al momento non è escluso un malore. Sui corpi dei coniugi è stata disposta l’autopsia.