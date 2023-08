A Borgo Montenero torna il Beer Buffalo Fest

Borgo Montenero torna protagonista dell’estate 2023 con l’evento più atteso della stagione, il “Beer Buffalo Fest”. Organizzato dall’associazione “Attimi musicali” è giunto, ormai, alla sua quarta edizione, il celebre festival di birre artigianali e street food si terrà nell’Area La Torre da giovedì 24 agosto a lunedì 28 agosto, a partire dalle ore 19.00.

Al Beer Buffalo Fest, la birra e il buon cibo sembreranno stringersi la mano sino a diventare le esatte metà del cuore pulsante dell’evento: il territorio, indiscusso punto di forza della manifestazione. Otto birrifici artigianali, infatti, proporranno un’accurata selezione di birre, attenta anche al pubblico celiaco, con un birrificio interamente Gluten Free; 8 punti food, invece, presenteranno un ricchissimo menù con esclusivi prodotti di bufala.





La manifestazione, inoltre, totalmente plastic free, si svolgerà nel pieno rispetto dell’ambiente e delle norme vigenti, grazie al bicchiere in vetro con apposita sacchetta, con cui ogni partecipante potrà degustare le birre presenti all’evento. Anche l’acqua abbandonerà la plastica monouso al Beer Buffalo Fest: “Filette”, infatti, sponsor ufficiale dell’evento, utilizza lattine in alluminio 100 % riciclabile, per una scelta più ecologica.

Sul trono della quarta edizione del festival splenderà la musica, regina dell’intrattenimento, con un gruppo musicale scelto appositamente per ciascuna serata: dalla “Rino Gerard Band” al gruppo latino “Dozb Urban Latin”, dagli “Asilo Republic” alla musica anni 80/90 di “Lavinia Fiorani in ResiDance”, per poi giungere alla cover band degli 883, con un fantastico djset al termine di ogni esibizione. Ad animare la prima sera, anche il rombo delle Vespe del “Vespa Club Circeo”, partner del primo appuntamento del festival, che inaugurerà l’evento con un trionfo di colori e velocità.

Il Beer Buffalo Fest è pronto a regalare attimi indimenticabili, valorizzando il territorio, per un festival all’insegna del divertimento.