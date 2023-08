“Seminaria Sogninterra”, a Maranola torna il Festival Biennale di Arte Ambientale

Il prossimo 25 agosto, nel centro storico di Maranola di Formia, torna per la sua settima edizione il Festival Biennale di Arte Ambientale Seminaria Sogninterra, che presenta opere site-specific ed inedite di 16 artisti di respiro nazionale e internazionale. Il Festival è curato da Marianna Fazzi con Mattia Fernando Biagetti e organizzato dall’associazione Seminaria Sogninterra.

Gli artisti saranno chiamati a dialogare con il luogo e i suoi abitanti attraverso progetti frutto delle residenze tenute durante l’anno, anch’esse parte integrante del Festival: la chiave è il coinvolgimento e la spontanea adesione da parte di chi abita il territorio, adottando gli artisti e aprendo al pubblico le proprie abitazioni.





La visione di Seminaria è quella di un’arte contemporanea motore di sviluppo economico e sociale, sempre fruibile al di fuori dei luoghi strettamente deputati. In un percorso espositivo di quasi un chilometro, installazioni ambientali, videoproiezioni, murales, sculture e opere interattive animeranno i vicoli, i giardini e le torri dell’antico borgo di Maranola, affacciato sul golfo di Gaeta.

John Cascone, Iginio De Luca, Carlo De Meo, Rocco Lombardi, Gino Sabatini Odoardi, Donatella Spaziani, sono gli artisti chiamati nuovamente a riflettere sul rapporto tra società e territorio, lungo un percorso che si snoda nel borgo, riscritto anche grazie alle opere permanenti, donate dagli artisti durante le precedenti edizioni, come “Apocrypha” e “I’ll say she is” di Christian Ghisellini, “In nessun luogo poggiare” di Delphine Valli, “Inondazione” di Elena Gubanova & Ivan Govorkov, “Sans Saint Michele” di Nicola Rotiroti, “Maranola città etica” di Già Piacentini e “Accomodati” di Cecilia Viganò.

La collaborazione con le Accademie di Belle Arti, la ricerca e il coinvolgimento degli artisti più giovani tra cui: Amusement, Giulia Apice, Veronica Neri, Wang Yuxiang fa sì che Seminaria diventi un momento di confronto e contaminazione tra le diverse generazioni e ricerche del panorama contemporaneo.

Dopo i difficili momenti dovuti alla pandemia, il Festival torna con rinnovato entusiasmo. Con Seminaria, attraverso il contatto con la comunità, la ricerca di ogni artista si fa esperienza corale e occasione di contaminazione tra la storia, gli abitanti del borgo e tra gli artisti stessi. Un momento per poter ritrovare, grazie all’arte, il contatto con il prossimo, e tornare ad abitare luoghi dimenticati ma colmi di storia, trasformando la tradizione in rigenerazione.

Scheda tecnica:

Seminaria Sogninterra Festival d’Arte Ambientale – VII Edizione

A cura di Marianna Fazzi con Mattia Fernando Biagetti

Centro storico di Maranola, Formia (LT)

25 – 26 – 27 agosto 2023

Anteprima : 19 agosto 2023

Passeggiata e mostra fotografica “PINOCCHIO” del Circolo fotografico-culturale “l’altro sguardo” di Formia nel centro storico di Maranola – ore 19,00. La mostra è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione Apte che gestisce il Museo dei Pinocchi in legno di ulivo di Franco Viola.

Inaugurazione : 25 agosto, ore 20.30 – Piazza Ricca

Orari d’apertura : 20.30 – 23.30

Giorni d’apertura: 25 – 26 – 27 agosto 2023

Programma Eventi Piazza Ricca:

25 agosto

– ore 21.30, Elio – Un nuovo richiamo Live

a seguire Sidereus (DJ Set)

26 agosto

– ore 21.30, Giorgio Stammati – George Street Live

a seguire Piero Meglio (DJ Set)

27 agosto

– dalle ore 21.30, Gàfas & Bigote

Ingresso gratuito

Con il patrocinio di

Regione Lazio, Comune di Formia, Comune di Gaeta, Comune di Minturno, Accademia di Belle Arti di Frosinone, Informare CCIAA FR-LT, Consorzio Industriale del Lazio, Parco Regionale dei Monti Aurunci

Con il contributo di

Agresti 1902, AnnaSped, COOP FORMIA, D’Urso Ceramiche, Lombardi Autospurghi, Radio Monte Altino, SlurpDesign, UnipolSAI Gradone

Con la MediaPartnership di

Segno

Con la collaborazione di

Apte, ArtArte, Circolo Fotografico l’’altrosguardo, DryHop, Full Of Beans, FuoriQuadro, Maranolanostra, Memorie Urbane, Rifugio Pornito, Teatro Kappao

L’immagine per l’edizione della settima edizione di Seminaria Sogninterra è stata realizzata da Antonio Palma.

Contatti:

Web: https://www.seminariasogninterra.it/

Mail: info@seminariasogninterra.it