FeelMare, il piccolo cinema delle donne a bordo di un’apecar compie 10 anni

Dieci candeline per il cinema più piccolo del mondo a bordo di un’apecar e nato sull’isola di Ponza.

L’edizione 2023 di FeelMare festeggia con tre giorni di proiezioni proprio sull’isola che ha portato fortuna alla rassegna. FeelMare arriva nelle piccole piazze, si incastra nei paesaggi, ha uno schermo di 3 metri per 2 montato sul cassone e porta il cinema dove non c’è offrendo un modo alternativo e suggestivo di conoscere film vecchi e nuovi.





La decima edizione conferma la vocazione della rassegna proponendo un ciclo dedicato al Cinema delle Donne e si apre con Il corsetto dell’imperatrice (25 agosto) il film di Marie Kreutzer che getta una luce inaspettata e anticonvenzionale sull’iconica figura della principessa Sissi. Prosegue con due eventi speciali, uno dedicato ai più piccoli, per la sezione Feelmare Kids, Alice attraverso lo specchio di James Bobin (26 agosto) e una serata con un titolo cult, La pazza gioia di Paolo Virzì (27 agosto). Tutti gli eventi si terranno presso la Chiesa in località Le Forna alle ore 22.00.

Feelmare è il primo esperimento italiano ed europeo tutto al femminile di cinema su tre ruote, assistere ad una delle proiezioni è un evento unico nel suo genere. Il pubblico adulto partecipa portando sedie, coperte o semplicemente affacciandosi dal balcone, mentre per i più piccoli vengono allestite platee di cuscini e poltroncine gonfiabili.

FeelMare nasce dall’idea di cinque giovani donne dell’associazione culturale Eikon, che hanno montato uno schermo di 3 metri per due sul cassone di un’Ape Piaggio 50 trasformando un mezzo di trasporto caratteristico della tradizione italiana in uno strumento di cultura in grado di raggiungere ogni luogo. Dal 2021 la rassegna itinerante è diventata green, grazie alla sinergia nata con il Gruppo Pretto, azienda che da più di vent’anni ha trasformato in elettrico l’iconico veicolo a tre ruote della Piaggio.