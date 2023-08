Anche Ultimo si rilassa a Terracina: cena al Vicoletto e bagno di folla

Non solo l’ex capitano della Roma Francesco Totti, cliente affezionatissimo anni. Tra i vip che hanno scelto di trascorrere qualche ora tra relax e sapori presso la rinomata Hostaria del Vicoletto, a Terracina, è spuntato anche il cantautore Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi.

L’artista capitolino si è attovagliato nel locale di via del Quartiere lunedì sera, per poi scattare un’immancabile foto ricordo con il proprietario, Biagio Tarquinio. Una trasferta all’ombra del Tempio di Giove Anxur che non è passata inosservata, con Ultimo che a margine della cena è andato a spasso per la città, concedendosi a decine di fan.