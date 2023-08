Accessi al mare di San Felice, intervento interforze per l’apertura dei varchi

A seguito delle ordinanze emesse nei giorni scorsi per le aperture dei varchi di accesso alle spiagge sulla strada provinciale Badino, mercoledì mattina il Comune di San Felice Circeo, di concerto con Carabinieri e Capitaneria di Porto, ha provveduto a dare esecuzione ai provvedimenti laddove le disposizioni degli stessi erano rimaste disattese.

Il sindaco Monia Di Cosimo e l’amministrazione comunale hanno già nei mesi passati richiesto alle autorità competenti le verifiche del caso affinché i varchi pedonali per l’accesso all’arenile fossero privi di ostacoli, fissi e/o mobili. Ne sono seguiti diversi sopralluoghi che hanno portato a constatare come in un solo caso era stato dato seguito a quanto disposto.





Pertanto, nella giornata odierna, Polizia Locale, Carabinieri, Capitaneria di Porto e la squadra del Settore Tecnologico del Comune di San Felice Circeo hanno quindi provveduto a dar seguito all’ordinanza rimuovendo gli ostacoli e aprendo quindi i varchi in questione.