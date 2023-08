Itri, FdI sulla crisi amministrativa: “Responsabilità e volontà del sindaco”

“Nonostante i numerosi chiarimenti che il nostro gruppo consiliare continua ad esporre, dobbiamo prendere atto che c’è chi proprio non capisce o finge di non voler capire. La crisi amministrativa che si è generata, come tante volte detto, va attribuita solo ed esclusivamente alla sfera delle responsabilità e delle volontà del sindaco, che per mesi continuava ad ostacolare e boicottare la mole di lavoro che, come forza politica, Fratelli d’Italia aveva generato per la nostra comunità, tantissimi possono essere gli esempi come già riportato alla cittadinanza e come depositato agli atti”. Così, in una nota stampa, il gruppo di FdI Itri.

“Leggiamo comunicati di alcuni partiti politici che ancora non capiamo se definire di opposizione o di maggioranza, vista la presenza in giunta di un assessore di chiara espressione ‘democratica’, tra l’altro rappresentanza politica pronta ad essere rafforzata all’interno della stessa giunta, sulla base di quanto dichiarato e dimostrato, da un altro esponente delle fila del Pd eletto illusoriamente come ‘simbolo’ dell’opposizione. In queste dichiarazioni si accusano le forze politiche che hanno sostenuto Agresti di partecipare a presunte spartizioni di fondi e concorsi o ad essere legati a presunti interessi assessorili. Diventa nuovamente necessario allora ribadire che il nostro gruppo politico rappresentato da Simone Di Mascolo, capogruppo consiliare, da Alessia Mancini, ex assessore comunale, oltre che da Elena Palazzo, ha anteposto gli interessi della cittadinanza a qualsivoglia forma di riconoscimento politico personale, senza accettare nessun tipo di ricatto per mantenere strette le poltrone che qualcuno ha dimostrato di guardare con forte ambizione. Dunque, vista la delicata situazione che sta rivestendo il nostro territorio nelle ultime ore in termini di incendi, va ricordato che tra i tanti risultati prodotti dal nostro gruppo consiliare e grazie al lavoro di squadra tra Elena Palazzo, assessore regionale all’ambiente e Simone Di Mascolo, ex delegato del comune all’ambiente, il nostro territorio può vantare la presenza di un presidio AIB rilasciato dal coordinamento della Protezione Civile Regionale che nel corso della stagione ha contenuto in maniera eccellente il propagarsi di incendi. Così come possiamo affermare che tante sono state le riunioni ed i tavoli tecnici a cui i rappresentanti della nostra forza politica hanno preso parte per sposare un progetto condiviso con i comuni limitrofi che vivono la stessa fragilità in merito alla tematica. Questo risultato, totalmente a trazione di Fratelli d’Italia, negli ultimi 10 anni di regione a guida PD non si era mai ottenuto e ciò dimostra la bontà del lavoro che il partito di ogni ordine e grado, anche grazie alla presenza di un riferimento locale come la Palazzo che oggi ricopre alla Pisana un ruolo di primissimo livello, sta mettendo in campo concretamente per la cittadinanza, a differenza di quanto fatto da chi oggi muove critiche sterili senza guardare in casa propria. E in merito a ciò che la Regione e la squadra del presidente Rocca sta producendo, teniamo a ricordare che, per quanto riguarda la situazione degli eventi franosi verificatisi nel nostro comune, si è già proceduto a liberare via VIII Marzo e nel mese di Settembre procederà con i lavori di messa in sicurezza, cosi come anticipato in una conferenza tenutasi sul territorio dai due assessori Palazzo e Righini, i quali si sono sin da subito messi a lavoro per reperire le risorse economiche da poter utilizzare, a differenza di quanto offerto dalla giunta Zingaretti a trazione PD che ha assistito inerme per due anni senza intervenire per mettere in sicurezza la zona e per poter restituire ai cittadini la tranquillità e la serenità di poter vivere nelle proprie abitazioni”.