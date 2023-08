Castelforte, delega regionale per le autorizzazioni paesaggistiche: “Successo storico”

“Successo storico in materia urbanistica. Per la prima volta – dice il sindaco Angelo Felice Pompeo – il Comune di Castelforte ottiene la delega regionale per l’esercizio della funzione in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi della L.R. 8/2012″.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nr. 67 del 22 agosto 2023 è stata pubblicata la determinazione n. G10537 del 01/08/2023, nella quale si stabilisce che, a seguito dell’esito positivo della verifica effettuata per valutare se i requisiti necessari di legge erano rispettati, il Comune di Castelforte può esercitare, per la prima volta nella sua storia, le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio di cui alla Legge Regionale n. 8 del 2012.





Tale funzione è subordinata al mantenimento del requisito di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e alla comprovata competenza tecnico scientifico in materia. “A tal proposito della materia paesaggistica se ne occuperà, come specificato nella determinazione regionale, il geometra Cristofaro Accetta, dal cui curriculum vitae professionale si riscontra la necessaria competenza in materia maturata negli anni in comuni come Gaeta e Ponza, caratterizzati da un complesso sistema vincolistico in materia di paesaggio. L’amministrazione comunale, grazie all’incremento delle assunzioni, mirato soprattutto nei settori strategici, tra i quali quello tecnico, è riuscita a centrare questo obiettivo che porterà, come diretta conseguenza, una sensibile velocizzazione dell’istruttoria e della definizione delle pratiche edilizie ed urbanistiche e dunque un servizio utile alla comunità intera”.