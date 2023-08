Raffica di furti, Fondi Vera: “Vogliamo una città più sicura”

“Nell’ultima settimana si sono registrati in città diversi furti nelle abitazioni, in pieno centro come nell’immediata periferia, durante le ore pomeridiane ma anche di sera, ed addirittura a pochi passi dal Municipio”, denunciano da Fondi Vera.

“Crediamo sia doveroso parlarne. In primis per fare in modo che i cittadini prestino la massima attenzione e non sottovalutino il rischio. E poi affinché forze dell’ordine ed istituzioni non minimizzino il fenomeno ed anzi pongano in essere tutte le azioni possibili per contrastarlo. Ne va della qualità della vita e dell’immagine della nostra città”, dichiara il capogruppo consiliare del movimento, Francesco Ciccone.





“Con una preoccupante frequenza, negli ultimi tre anni si sono verificati nel territorio di Fondi troppi furti nelle abitazioni ed altrettanti nei negozi, tra auto incendiate o rubate, vetrine sfondate, atti di vandalismo, per una forte percezione di insicurezza. Che non può lasciare indifferenti. Eppure alla petizione di Fondi Vera, sottoscritta da oltre 500 Cittadini e dal lontano gennaio del 2022 ferma sulla scrivania del sindaco, non è stata data alcuna risposta. È tempo di tornare a chiedere: polizia locale al lavoro fino alle ore 24, una videosorveglianza funzionante, illuminazione pubblica, istituzione di una Commissione consiliare speciale Sicurezza”.