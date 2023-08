Formia, la moda incontra la beneficienza: l’evento firmato Rotary Club

Il prossimo venerdì 25 agosto, dalle 19.30 presso il Grande Albergo Miramare in Formia, il Rotary Club Formia–Gaeta con la partecipazione di Alessandra Moda In Boutique di Formia, presenta l’evento “La Moda incontra la Beneficienza”. Capi di moda rigenerata del progetto Armadio Sostenibile e anticipazioni delle collezioni Autunno Inverno 2023-24 verranno messi in vendita ad un prezzo dedicato, destinando l’importo al programma internazionale del Rotary End Polio Now.

Il Rotary Club Formia–Gaeta, che quest’anno festeggerà quarant’anni sul territorio, fa parte dell’organizzazione internazionale Rotary, che ha una lunga esperienza nell’aiutare i più deboli e nel costruire ponti tra culture e religioni diverse attraverso il lavoro di club e i programmi del Rotary International e della Fondazione. “Ed è proprio per il programma internazionale di eradicazione della poliomelite nel mondo che il Club ha voluto promuovere questa attività”, racconta Stefania Valerio, presidente Rotary Club Formia–Gaeta. “Il

Rotary nel tempo ha contribuito sensibilmente a ridurre l’incidenza di questa malattia,

portando il programma da emergenza a gestione e prevenzione. Oggi sono rimasti

fortunatamente pochi Paesi in cui ancora la polio non è completamente debellata, Paesi

poveri, nei quali il sistema sanitario nazionale non applica programmi adeguati. Il Rotary

ha creato una rete umanitaria e medica per sostituire la mancanza dei Governi in quelle

aree e continuare a vaccinare i bambini perché non ripartano focolai di emergenza. Noi ci

impegniamo a dare il nostro contributo con questo evento che unisce sostenibilità sociale e

sostenibilità ambientale”, ha aggiunto la presidente.





L’Armadio Sostenibile è un progetto di economia circolare della moda al quale Alessandra, titolare della boutique di Formia, ha aderito: una selezione di capi di abbigliamento poco o affatto utilizzati dalle sue clienti, vengono controllati, ricondizionati ed igienizzati per dare loro una nuova vita. E’ noto che il Fashion system è tra i primi tre settori maggiormente inquinanti nel mondo. Un atteggiamento etico da parte della filiera ed una sensibilizzazione da parte dei consumatori nell’acquisto consapevole, sta cercando di invertire questo dato.

Fino al 25 agosto, tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 si potrà andare nella sede della boutique in via Vitruvio per vedere o preordinare i capi oggetto del progetto. Il 25 agosto dalle 19.30 presso il Grande Albergo Miramare di Formia l’ingresso sarà libero e si verrà accolti con una piccola sorpresa.