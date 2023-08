Fondi, ultimi giorni per la Sagra della polenta

Ultimi giorni, a Fondi, per la Sagra della polenta. L’evento, patrocinato dal Comune e rientrante nel vasto programma della festa patronale organizzata dalla Parrocchia Regalità di Maria Santissima e San Pio X, ha preso il via sabato e si protrarrà fino a martedì 22. A fare da sfondo, il piazzale antistante la chiesa in via Covino, zona Salto.

Come nelle altre serate, l’apertura dello stand gastronomico avverrà alle 20. Lunedì, dalle 21.30, seguirà uno spettacolo di musica live a cura del gruppo “Moreno Notarberardino Music”, mentre martedì allo stesso orario inizierà il concerto dell’Orchestra Pane. Sempre martedì, ultimo giorno della sagra, ci sarà spazio anche per l’estrazione della lotteria e per uno spettacolo pirotecnico.