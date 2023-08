Droga in casa, 31enne di Itri arrestato dai carabinieri

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dai carabinieri della Compagnia di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Stazione di Itri, coadiuvati da quelli del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo 31enne itrano, accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. All’esito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 12.30 grammi di cocaina (suddivisa in 14 dosi), 12.20 grammi di hashish e 0.35 grammi di crack, nonché materiale per il confezionamento opportunamente occultato, il tutto sottoposto a sequestro. Come disposto dall’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.





“L’operazione rientra nelle attività straordinarie del controllo del territorio disposte dal Comando provinciale di Latina e volta anche al contrasto dello specifico fenomeno criminale”, sottolineano i carabinieri.