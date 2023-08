Trovato con oltre 2 chilogrammi di droga e un fucile: arrestato

I Carabinieri nei giorni scorsi hanno arrestato un uomo di 59 anni di Santi Cosma e Damiano.

Questi deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma.





Come hanno spiegato gli stessi militari a margine dell’operazione, l’uomo “sottoposto a provvedimento restrittivo (obbligo di dimora)”. Il 59enne è stato trovato in possesso di un fucile “detenuto illegalmente e alterato”. Insieme a questo sono state ritrovate dai militari 6 cartucce calibro 12, poco più di 2 kg di hashish (suddivisa in 21 pannetti), 158 grammi di cocaina e 1 bilancino di precisione, il tutto sottoposto a sequestro.

L’uomo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.