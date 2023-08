Ondate di calore da oggi Latina torna da “bollino rosso”

Con il Ferragosto è proprio tornata l’estate con tanto di temperature torride e ondate di calore che, per ora, fortunatamente non somigliano a quelle che si sono viste e percepite nel mese di luglio.

Come evidenziato dal Ministero della Salute, dopo alcuni giorni con temperature comunque in leggero rialzo, si è entrati proprio nella fase del caldo estivo grazie all’anticiclone africano.





Da oggi, “bollino rosso” per Latina, previsto anche per la giornata di domenica. In entrambi i giorni la temperatura massima percepita prevista è di 38 gradi.

In generale, le località sul litorale dovrebbero avere meno afa e un clima più respirabile. Da capire se, a partire dalla prossima settimana, possa aprirsi una fase di instabilità pomeridiana o se il caldo rimarrà stabile nel centro Italia.