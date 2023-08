I Carabinieri della Tenenza di Gaeta hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, due persone rispettivamente un 59 enne ed una 52 enne, entrambi della provincia di Caserta.

Questi a seguito di controlli sono state trovati in possesso di oltre 153 grammi di

cocaina. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.