Attesa a Formia per il concerto del premio Oscar Nicola Piovani

Il celebre pianista, compositore e direttore d’orchestra Nicola Piovani sarà protagonista del concerto di raffinata e altissima qualità artistica in programma lunedì 21 agosto alle ore 21.15 all’Arena Cicerone di Formia (1.300 posti a sedere), l’area del Piazzale Caposele, sul litorale di Vindicio, una finestra speciale a due passi dal mare.

Il premio Oscar nel 1999 per le musiche del film “La vita è bella” diretto e interpretato da Roberto Benigni, si esibirà nello spettacolo “Note a margine”, una sorta di racconto autobiografico in cui il 77enne artista romano, nato nel quartiere Trionfale, condividerà con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quaranta anni di carriera. L’evento, inserito nel ricco carnet di appuntamenti, è promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo e dall’Assessorato al Turismo del Comune di Formia.





IL MAESTRO – Sulla scia di memorie e aneddoti, il Maestro capitolino ha collezionato nella sua lunga attività artistica quattro David di Donatello, altrettanti premi Colonna Sonora e Nastri d’argento, due Ciak d’oro, il Globo d’oro della stampa estera e il Premio Elsa Morante: in Francia ha ottenuto per due volte la nomination al César, il premio del pubblico e la menzione speciale della giuria al festival Musique et Cinéma di Auxerre. Nella serata formiana ripercorrerà alcuni grandi incontri che hanno segnato il suo percorso: da Federico Fellini ai fratelli Paolo e Vittorio Taviani, a Vincenzo Cerami, a Roberto Bellocchio (la collaborazione durò un decennio a cui si lega il ricordo della colonna sonora del film “Nel nome del padre”, nel 1972), Nanni Moretti, Mario Monicelli, Giuseppe Tornatore, Bigas Luna e Roberto Benigni, con episodi narrati con estrema leggerezza e sincerità.

NOTE A MARGINE – “Note a margine” è un avvincente racconto di teatro musicale, con le immagini del famoso fumettista Milo Manara, in una formazione che si avvale della partecipazione degli storici compagni di viaggio e di musica Marina Cesari (sax) e Marco Loddo (contrabbasso).

Presentato per la prima volta durante il Festival di Cannes con il titolo “Lecon concert”, lo spettacolo racconta al pubblico il tragitto e la ricerca poetica del compositore durante il lavoro con registi di fama internazionale suggerendo immaginarie stazioni di un viaggio musicale in libertà. In questo racconto la musica arriva dove la parola non sa e non può arrivare, perchè, come ha sottolineato Piovani, “non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica”.

BUS NAVETTA – Per la serata di lunedì 21 agosto il Comune di Formia ha attivato un apposito servizio di due bus navetta gratuiti affidati all’ATP, per consentire ai cittadini di poter raggiungere l’area del Porticciolo Caposele, in località Vindicio. Il servizio, che partirà dalle ore 19.00 e si protrarrà fino alle ore 24.00 e comunque fino alla chiusura della manifestazione, partirà dal parcheggio del Molo Vespucci, con sosta prevista in Piazza Mattej e arrivo al Piazzale Caposele, garantendo il normale servizio di andata e ritorno.